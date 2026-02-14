Atenção, Benfica. Real Madrid derrota Real Sociedad

O Real Madrid venceu a Real Sociedad, por 4-1, em partida da jornada 24 da liga espanhola.

Sem Mbappé, brilhou Vinicius Júnior, com dois golos de grande penalidade.

Pelos merengues marcaram também Gonzalo e Valverde.

Já pelos bascos descontou Mikel Oyarzabal, que ainda empatou.

Com esta vitória, o Real Madrid sobe aos 60 pontos e à liderança, mas com um jogo a mais que o Barcelona, que está a dois pontos.

De recordar que o Real Madrid vai agora voltar ao estádio da Luz para defrontar o Benfica no playoff da Liga dos Campeões. A partida está marcada para as 20h00 de terça-feira.