Inglaterra

Bove regressa aos relvados mais de um ano depois

14 fev, 2026 - 19:07

Jogador está impedido de jogar em Itália depois de ter instalado um desfibrilhador interno.

A+ / A-

O médio Edoardo Bove voltou à competição, mais de um ano depois do susto que quase terminou com a sua carreira.

Bove, ex-Roma e Fiorentina, fez a sua estreia pelo Watford, do segundo escalão inglês.

O jogador italiano, de 23 anos, teve de deixar Itália depois de ter implantado um desfibrilhador interno, como resposta a um colapso em campo.

Foi numa partida entre Fiorentina e Inter que Bove colapsou no relvado.

De recordar que em Itália não são permitidos jogadores com desfibrilhador em competição.

Após várias semanas de treinos para recuperar a condição física, Bove entrou aos 86 minutos na partida contra o Preston North End.

Após este empate, o Watford sobe aos 45 pontos e está no 12.º lugar do Championship.

