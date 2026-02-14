Ouvir
Al Nassr

Cristiano Ronaldo termina greve e marca

14 fev, 2026 - 19:40

Equipa orientada por Jorge Jesus está no segundo lugar, a um ponto do Al Hilal depois de ter conseguido a oitava vitória consecutiva.

O Al Nassr venceu o Al Fateh, por 2-0, em partida da jornada 22 da liga saudita. Cristiano Ronaldo regressou e marcou, o primeiro com 41 anos.

O português terminou a greve (que o fez perder duas partidas) e voltou aos golos no campeonato, aos 18 minutos, alcançando o tento 962 da carreira.

O outro golo do Al Nassr, que também contou com João Félix no onze, foi apontado por Aiman Yahya.

Com esta vitória, a oitava consecutiva, a equipa de Jorge Jesus sobe aos 52 pontos e é segundo no campeonato, a um do líder Al Hilal.

Já o Al Fateh, orientado por José Gomes, mantém os 24 pontos.

