Cristiano Ronaldo termina greve e marca

14 fev, 2026 - 19:40
O Al Nassr venceu o Al Fateh, por 2-0, em partida da jornada 22 da liga saudita. Cristiano Ronaldo regressou e marcou, o primeiro com 41 anos.
O português terminou a greve (que o fez perder duas partidas) e voltou aos golos no campeonato, aos 18 minutos, alcançando o tento 962 da carreira.
O outro golo do Al Nassr, que também contou com João Félix no onze, foi apontado por Aiman Yahya.
Com esta vitória, a oitava consecutiva, a equipa de Jorge Jesus sobe aos 52 pontos e é segundo no campeonato, a um do líder Al Hilal.
Já o Al Fateh, orientado por José Gomes, mantém os 24 pontos.