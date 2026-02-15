Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Do céu ao inferno em três dias. Atlético Madrid perde com Rayo Vallecano

15 fev, 2026 - 19:47 • Lusa

Colchoneros com nove alterações no onze não passaram.

A+ / A-

O Atlético de Madrid, com muitas mudanças no onze, foi derrotado em casa do Rayo Vallecano, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Três dias depois de ter goleado o FC Barcelona (4-0), nas meias-finais da Taça do Rei, e três dias antes de visitar o Club Brugge, no play-off da Liga dos Campeões, o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, fez nove alterações em relação ao triunfo sobre os catalães e acabou por ser derrotado.

Em Vallecas, nos arredores de Madrid, o Rayo chegou a um importante triunfo na luta pela manutenção, com golos de Fran Pérez (40 minutos), Óscar Valentín (45) e do senegalês Nobel Mendy (76).

A derrota não fez grande mossa na classificação do Atlético de Madrid, que segue no quarto lugar, com 45 pontos, sete de avanço para o Betis (quinto, com menos um jogo), a maior ameaça a um lugar na Liga dos Campeões, e já a 15 do líder provisório Real Madrid, que tem mais dois pontos e mais um jogo do que o FC Barcelona.

Vindo de três derrotas consecutivas, o Rayo Vallecano conseguiu deixar os lugares de despromoção, subindo ao 16.º lugar, com 25 pontos, mais dois do que o Valência, primeira equipa abaixo da “linha de água”.

Depois de uma fase menos positiva, o Athletic Bilbau está em recuperação e somou a segunda vitória seguida, ao triunfar no terreno do lanterna-vermelha Oviedo, por 2-1, apesar de ter estado a perder.

O marroquino Ilyas Chaira (30) ainda colocou o Oviedo a vencer, mas, já na segunda parte, Mikel Jauregizar (58) e Oihan Sancet (71), de grande penalidade, deram o triunfo aos bascos.

O Athletic subiu ao nono lugar, com 31 pontos, a cinco dos lugares de qualificação europeia, com o Oviedo a manter-se no 20.º e último lugar, com 16 pontos, a oito dos postos de salvação.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)