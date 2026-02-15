Do céu ao inferno em três dias. Atlético Madrid perde com Rayo Vallecano

15 fev, 2026 - 19:47 • Lusa
O Atlético de Madrid, com muitas mudanças no onze, foi derrotado em casa do Rayo Vallecano, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol.
Três dias depois de ter goleado o FC Barcelona (4-0), nas meias-finais da Taça do Rei, e três dias antes de visitar o Club Brugge, no play-off da Liga dos Campeões, o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, fez nove alterações em relação ao triunfo sobre os catalães e acabou por ser derrotado.
Em Vallecas, nos arredores de Madrid, o Rayo chegou a um importante triunfo na luta pela manutenção, com golos de Fran Pérez (40 minutos), Óscar Valentín (45) e do senegalês Nobel Mendy (76).
A derrota não fez grande mossa na classificação do Atlético de Madrid, que segue no quarto lugar, com 45 pontos, sete de avanço para o Betis (quinto, com menos um jogo), a maior ameaça a um lugar na Liga dos Campeões, e já a 15 do líder provisório Real Madrid, que tem mais dois pontos e mais um jogo do que o FC Barcelona.
Vindo de três derrotas consecutivas, o Rayo Vallecano conseguiu deixar os lugares de despromoção, subindo ao 16.º lugar, com 25 pontos, mais dois do que o Valência, primeira equipa abaixo da “linha de água”.
Depois de uma fase menos positiva, o Athletic Bilbau está em recuperação e somou a segunda vitória seguida, ao triunfar no terreno do lanterna-vermelha Oviedo, por 2-1, apesar de ter estado a perder.
O marroquino Ilyas Chaira (30) ainda colocou o Oviedo a vencer, mas, já na segunda parte, Mikel Jauregizar (58) e Oihan Sancet (71), de grande penalidade, deram o triunfo aos bascos.
O Athletic subiu ao nono lugar, com 31 pontos, a cinco dos lugares de qualificação europeia, com o Oviedo a manter-se no 20.º e último lugar, com 16 pontos, a oito dos postos de salvação.