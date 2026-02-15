Ouvir
Oficial. Vítor Pereira no Nottingham Forest

15 fev, 2026 - 14:40

Técnico está de regresso à Premier League depois do Wolverhampton.

O treinador Vítor Pereira foi oficializado este domingo como novo técnico do Nottingham Forest.

O português assinou contrato por 18 meses, até ao final da temporada 2026/27.

"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Vítor Pereira como novo treinador da equipa principal, num contrato de 18 meses", pode ler-se no comunicado oficial do emblema inglês.

Vítor Pereira, de 57 anos, está de regresso à Premier League depois de já ter orientado o Wolverhampton entre dezembro de 2024 e novembro do ano passado.

O técnico luso vai ser o quarto técnico do Nottingham Forest esta época. O clube está atualmente no 17.º lugar com 27 pontos, apenas 3 acima da linha de água, mas ainda na Liga Europa.

