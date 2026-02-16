Barcelona perde em Girona e entrega liderança ao Real Madrid

O Barcelona falhou a oportunidade de retomar a liderança da Liga espanhola, esta segunda-feira, ao perder no terreno do Girona, por 2-1.

Foi um jogo apagado do Barcelona, que mesmo a fechar a primeira parte desperdiçou uma oportunidade de ouro para se colocar na frente: já nos descontos, Lamine Yamal falhou uma grande penalidade.

Na segunda parte, o Girona superiorizou-se, foi mais perigoso, mas foi a equipa visitante a chegar à vantagem, com um golo de Pau Cubarsí, ao minuto 59. Dois minutos depois, contudo, Thomas Lemar empatou. Francisco Beltran completou a reviravolta do Girona ao cair do pano, aos 86 minutos.

Com este resultado, o Barcelona deixa-se ficar no segundo lugar, com 58 pontos, em vez de retomar o primeiro posto, com que entrada para esta jornada. Quem se senta no lugar mais alto é o Real Madrid, com 60.