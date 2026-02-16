"Bravo Fonseca". Lyon de Paulo e Afonso Moreira já leva 13 vitórias consecutivas

A primeira vitória neste carrossel feliz aconteceu a 11 de dezembro, contra o Go Ahead Eagles, na Europa, por 2-1. Afonso Moreira fez um dos golos. De lá para cá, somaram-se triunfos com Le Havre (1-0), Saint-Cyr Collonges (3-0), Monaco (3-1), Lille (2-1), Brest (2-1), Young Boys (1-0), Metz (5-2), PAOK (4-2), Lille (1-0), Laval (2-0), Nantes (1-0) e, finalmente, Nice (2-0).

A última aconteceu no domingo, diante do Nice de Claudio Paul e com o capitão Dante, por 2-0. Tolisso e Nartey fizeram os golos para os rapazes de Fonseca, que desta vez não contaram com o contributo virtuoso e faiscante de Afonso Moreira e Endrick, por lesão e castigo, respetivamente.

Ainda faltava muito para o Natal e o Lyon de Paulo Fonseca já andava a deslizar nos campos de França como se estivesse em cima de um trenó. É obra: são já 13 vitórias consecutivas, com Ligue 1, Taça de França e Liga Europa à mistura.

Na bancada, vislumbrava-se uma tarja: “Bravo Fonseca”. E dos adeptos cantaram para o treinador português, que ergueu um cachecol e não trancou os olhos lacrimejantes.

A obra do português, que em março foi castigado com uma suspensão de nove meses por intimidar um árbitro, é admirável: ninguém no clube tem melhor percentagem de vitórias que Paulo Fonseca (66.7%), superando assim os feitos de Gérard Houllier (63.9%) e Alain Perrin (63.6%), segundo os dados da Ligue 1.

Apesar disto tudo, o Lyon ainda vê o Lens a sete pontos de distância, o surpreendente líder da Ligue 1 que deixa o PSG dos portugueses a um ponto. O Marselha, que já não é de Roberto de Zerbi, está a cinco pontos do Lyon.

O calendário revela que se seguem encontros com Estrasburgo, Marselha e Lens. As próximas duas semanas vão dizer-nos o que quer este Lyon da vida. Para já, a vida é feliz e o treinador sente-se admirado.