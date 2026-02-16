Ouvir
Depois da 5.ª derrota seguida, Anselmi elogia futebol brasileiro: "Várias equipas competiam para ser campeão em Portugal"

16 fev, 2026 - 11:48 • Hugo Tavares da Silva

Antigo treinador do FC Porto soma três derrotas no Carioca e duas no Brasileirão depois do triunfo na estreia do campeonato, por 4-0, contra o Cruzeiro de Tite. "Quando perdemos, quero que seja escolhendo como. (...) O grupo está forte, está a evoluir."

A+ / A-

A seguir ao 4-0 contra o Cruzeiro, na jornada inaugural do Brasileirão, a vida de Martín Anselmi parecia que tinha tudo para ser boa como imaginamos que pode ser a vida no Rio de Janeiro.

Mas a história mudou para o antigo treinador do FC Porto.

De lá para cá, daquela bela noite a 30 de janeiro, são já cinco derrotas consecutivas. Três para o Carioca – Flamengo (1-2), Vasco (0-2), Fluminense (0-1), competição da qual foi eliminado, e outras duas para o Brasileirão – (Grêmio (3-5), Fluminense (0-1).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Esta é minha forma de ver futebol”, disse na conferência de imprensa, onde elogiou a postura da equipa, depois da derrota com o Flamengo, num jogo a contar para o estadual.

"Bravo Fonseca". Lyon de Paulo e Afonso Moreira já leva 13 vitórias consecutivas

Futebol Internacional

"Bravo Fonseca". Lyon de Paulo e Afonso Moreira já leva 13 vitórias consecutivas

O primeiro triunfo neste carrossel feliz aconteceu(...)

“ (...) Quando perdemos, quero que seja escolhendo como. Não podemos perder como contra o Fluminense, que estávamos com um a mais. Hoje [domingo] perdemos, mas escolhemos como perdemos. Isso me deixa tranquilo daqui para frente. O grupo está forte, está a evoluir. Como falei antes do jogo, ainda não vimos o que somos capazes de fazer…”

Depois, o treinador argentino falou ainda sobre a adaptação ao futebol brasileiro e sobre outras experiências noutros países. “São coisas diferentes. Cada liga tem sua particularidade, e eu tenho que me adaptar. Não dá para jogar igual em todos os lugares. Tenho minha essência, mas tenho que fazer ajustes”, refletiu.

“É diferente no México, na Argentina e em Portugal. Preciso de respeitar a cultura de cada lugar, e fiz isso em todos os lugares. O futebol brasileiro tem muita qualidade em jogadores e treinadores, e isso é um desafio para mim. Para mim, várias equipas daqui competem para ser campeão em Portugal. É um desafio a cada jogo. Gosto muito que me desafiem a ser melhor.”

O Botafogo, longe dos tempos de Artur Jorge quando ganhou Brasileiro e Libertadores e ainda mais longe dos tempos de Garrincha e Didi, vai jogar agora contra o Nacional Potosí para a Libertadores. Depois, volta o campeonato nacional contra o Vitória, no Nilton Santos.

Tópicos
