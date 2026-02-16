Ouvir
Mbappé e as suas pernas fresquinhas lideram a convocatória do Real Madrid para o jogo com o Benfica

16 fev, 2026 - 12:04 • Hugo Tavares da Silva

Madridistas venceram seis dos últimos sete jogos, perdendo apenas com o Benfica na derradeira e caótica jornada da fase liga da Liga dos Campeões, um jogo que é reeditado na terça-feira, na primeira mão do play-off, na Luz.

Já se conhecem as caras (mais ou menos) galácticas que vêm a Lisboa disputar a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões contra o Benfica, na terça-feira.

O Real Madrid de Álvaro Arbeloa não pode contar com Éder Militão e Jude Bellingham por lesão, e também com Raúl Asencio e Rodrygo, ambos suspenso no jogo da Luz, na derradeira e caótica jornada da fase liga, o tal 4-2 com golo de Trubin.

O técnico que substituiu Xabi Alonso chamou três jogadores da cantera: Joan Martínez, Cestero e Thiago.

Sendo assim, os convocados do Real Madrid para o jogo com o Benfica, na terça-feira (20h00), na Luz, são: Courtois, Lunin, Fran González; Dani Carvajal, Alaba, Trent, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Joan Martínez; Eduardo Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago; Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Diáz, Franco Mastantuono.

O Real Madrid chega a Lisboa depois de uma goleada contra a Real Sociedad de Gonçalo Guedes, num jogo onde nem sequer entrou Mbappé, o que autoriza concluir que as pernas do francês supersónico vão estar fresquinhas no relvado lisboeta.

O 4-1 contra os bascos, na jornada 24 da La Liga, foi o sexto triunfo dos rapazes de branco nos últimos sete jogos, sendo que perderam apenas com o Benfica, a 28 de janeiro.

