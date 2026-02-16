Ouvir
Itália

Nápoles empata com golo de Alisson

16 fev, 2026 - 00:09 • Lusa

Ex-jogador do Sporting entrou e marcou.

O campeão Nápoles manteve o terceiro lugar da Liga italiana de futebol, ao empatar 2-2 na receção à Roma, na 25.ª jornada, evitando a derrota com um golo do suplente Alisson Santos, emprestado pelo Sporting.

Lançado aos 70 minutos, numa altura em que os “giallorossi” ganhavam por 2-1, o avançado brasileiro repôs a igualdade, aos 82, estreando-se a marcar ao segundo encontro pelos “partenopei”, aos quais chegou há quase duas semanas, cedido com opção de compra pelos bicampeões portugueses.

O Nápoles esteve a perder por duas vezes, face aos golos do neerlandês Donyell Malen (sete e 71 minutos), o segundo de penálti, mas respondeu por Leonardo Spinazzola (40), no seu reencontro com a Roma, e Alisson.

Cinco dias depois de terem sido eliminados frente ao Como nos quartos de final da Taça de Itália, através do desempate por grandes penalidades, os napolitanos falharam a terceira vitória consecutiva para a Serie A e têm 50 pontos, três acima dos romanos, que ocupam o quarto lugar, derradeiro de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O campeonato é liderado pelo Inter Milão, com 61 pontos, após o triunfo caseiro sobre a Juventus (3-2), quinta, com 46, enquanto o AC Milan é segundo classificado, com 53, tendo vencido fora o penúltimo Pisa (2-1).

