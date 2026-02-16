Real Madrid "está avisado" e vai tentar parar Benfica na Luz

O Real Madrid atravessa o melhor momento da era Álvar Arbeloa e chega à Luz "avisado" de que não pode facilitar diante do Benfica de José Mourinho.

A análise é de Miguel Ángel Toribio, jornalista da "Radio MARCA", em declarações a Bola Branca, em antevisão de um dos duelos mais aguardados do play-off da Liga dos Camopeões, depois da vitória das águias por 4-2, em Lisboa, na última jornada da fase regular.

“Estão mais unidos depois dos últimos resultados. Têm mais liberdade e Arbeloa teve tempo de implementar o seu estilo. A equipa chega mais concentrada e esperemos que tenha a atitude e ambição que faltou no 4-2”, diz Toribio.

Os "merengues" vêm de uma expressiva vitória diante da Real Sociedad, por 4-1, no Santiago Bernabéu. O jornalista espanhol destaca que uma das diferenças mais notórias prende-se com a organização da equipa em campo, porque “o treinador já percebeu que, se jogarem com quatro médios, são mais consistentes e a defesa sofre menos”.

Para o jogo em Lisboa, o 15 vezes campeão da Europa “chega avisado de que não pode confiar no Benfica de Mourinho”.

Kylian Mbappé voltará a assumir a titularidade, substituindo o "canterano" Gonzalo García. Com as baixas de Jude Bellingham e do ex-FC Porto Éder Militão, por lesão, bem como as de Raúl Asencio e Rodrygo, por castigo, o Real Madrid deverá jogar com Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras (ex-Benfica), Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler e a dupla Vinícius e Mbappé na frente.

A primeira mão do play-off está marcada para as 20h00, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.