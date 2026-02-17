Ouvir
Galatasaray goleia Juventus e tem oitavos de final na mão

17 fev, 2026 - 19:44 • Inês Braga Sampaio

Italianos sofreram, viraram o jogo, mas permitiram a reviravolta. Já depois das duas voltas no marcador, a Juve ficou reduzida a dez. Turcos levam vantagem de três golos para Turim.

O Galatasaray tem um pé nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após golear a Juventus, por 5-2, esta terça-feira, na primeira mão do play-off.

A jogar em casa, em Istambul, a equipa turca mostrou ao que vinha logo aos 15 minutos, com o golo inaugural de Gabriel Sara. Contudo, a Juve empatou logo no minuto seguinte, por intermédio de Teun Koopmeiners, que faria o bis aos 32 minutos, completando a reviravolta.

Se a primeira parte fora equilibrada, a segunda foi toda do Gala, que operou a sua própria cambalhota no marcador: primeiro, Noa Lang empatou aos 49 miunutos e, aos 60, Davinson Sánchez virou o resultado.

As más notícias para os italianos acumularam-se: aos 67 minutos, Juan Cabral viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão.

O Galatasaray passou a dominar o jogo por completo e, ao minuto 74, Lang aproveitou um mau domínio de Lloyd Kelly para ampliar a vantagem turca. E aos 86 minutos, Sacha Boey levou o jogo à goleada.

Francisco Conceição foi titular pela Juventus, que terá de escalar uma montanha para virar uma desvantagem de três golos na segunda mão, em Turim. O Gala começa já a sonhar com Liverpool ou Tottenham.

