Objetivo do Wolves é "não ser a pior equipa da história da Premier League", admite José Sá

17 fev, 2026 - 17:09 • Inês Braga Sampaio

Wolverhampton está no último lugar, com nove pontos, a 18 da linha de água. A pior prestação de sempre na Liga inglesa pertence ao Derby County de 2007/08, com 11 pontos.

José Sá admite que "é muito difícil" o Wolverhampton conseguir a manutenção na Premier League, pelo que o objetivo até ao resto da época passa por não ser a pior equipa da história da Premier League.

A equipa das Midlands ocupa o último lugar da tabela classificativa, com somente nove pontos somados, a 18 do Nottingham Forest, o primeiro clube acima da linha de água. Uma questão a que José Sá não foge.

"Temos de ser realistas e temos de ser homens. Já falei com o mister, gosto de ser honesto e é o que eu penso. É muito difícil o Wolverhampton safar-se esta época. A distância é muito grande. Faltam 12 jogos e é uma distância muito grande. Só com um milagre dos grandes é que nós nos conseguíamos safar. O que lhes tenho dito é: pelo menos não sermos a pior equipa da Premier League. A pior equipa fez 11 pontos, nós estamos com nove. O objetivo agora é não ser a pior, porque eu não quero ficar com esse recorde histórico negativo", salienta o guarda-redes.

A pior prestação de sempre de uma equipa na Premier League pertence ao Derby County, que em 2007/08 fez 11 pontos. O Wolves está a uma vitória, ou três empates, de ultrapassar, pela positiva, esse registo.

"Depois, logo se vê", assume, em entrevista à DAZN, o internacional português, de 33 anos, que é capitão do Wolverhampton. E como capitão, tenta "ser uma pessoa alegre" e "puxar" pelos companheiros.

"É ganhar o máximo de pontos, pelo menos para já, para não sermos a pior equipa da Premier League. Depois, logo se vê. Mas é como digo, temos de ser realistas. O nosso plantel é curto para a Premier League, a nível de qualidade e de jogadores. É a realidade", reconhece.

Na quarta-feira, o Wolves recebe o Arsenal, líder da Premier League.

