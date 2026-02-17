Ouvir
Vinícius: "Racistas são covardes, precisam de tapar a boca para demonstrar como são fracos"

17 fev, 2026 - 23:46 • Inês Braga Sampaio

Brasileiro do Real Madrid aponta o dedo a Prestianni, sem dizer o nome do jogador do Benfica, e critica "proteção" de quem, "teoricamente, tem obrigação de punir" atos de racismo.

Vinícius Júnior acusa Gianluca Prestianni de cobardia, depois do episódio de alegado racismo do jogador do Benfica para com o do Real Madrid, na segunda parte do jogo desta terça-feira da Liga dos Campeões.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos", começa por escrever o internacional brasileiro, em publicação nas suas "stories" do Instagram.

Vini queixou-se de que Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". E critica a "proteção" aos alegados racistas por parte daqueles "que, teoricamente, têm a obrigação de punir".

"Nada do que aconteceu hoje é novidades na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um golo. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm de ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", vinca.

O Benfica 0-1 Real Madrid foi interrompido aos 52 minutos, durante cerca de dez minutos, após a denúncia de racismo de Vinícius.

