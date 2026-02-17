Vinícius: "Racistas são covardes, precisam de tapar a boca para demonstrar como são fracos"

Vinícius Júnior acusa Gianluca Prestianni de cobardia, depois do episódio de alegado racismo do jogador do Benfica para com o do Real Madrid, na segunda parte do jogo desta terça-feira da Liga dos Campeões.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos", começa por escrever o internacional brasileiro, em publicação nas suas "stories" do Instagram.

Vini queixou-se de que Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". E critica a "proteção" aos alegados racistas por parte daqueles "que, teoricamente, têm a obrigação de punir".

"Nada do que aconteceu hoje é novidades na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um golo. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm de ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", vinca.

O Benfica 0-1 Real Madrid foi interrompido aos 52 minutos, durante cerca de dez minutos, após a denúncia de racismo de Vinícius.