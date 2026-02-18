Ouvir
Anthony Gordon faz poker na goleada do Newcastle

18 fev, 2026 - 19:54

O Qarabag – que venceu o Benfica – foi goleado em casa.

A+ / A-

O Newcastle goleou o Qarabag, por 6-1, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões. Anthony Gordon brilhou com um poker.

A equipa inglesa dominou a partida, fez 22 remates, incluindo 14 à baliza, e não deu hipóteses aos cazaques.

Para além de Gordon, também marcaram Thiaw e Murphy.

Pelo Qarabag que – recorde-se – venceu o Benfica na primeira jornada da fase de grupos da Champions, ainda descontou Elvin Cefarquliyev, aos 54 minutos.

Com estes quatro golos, Gordon passa a somar 10 golos nesta edição da competição, a um de Harry Kane, que apontou 11 golos na época passada, sendo o jogador inglês com mais tentos na Champions.

O Newcastle vai, assim, receber o adversário com uma larga vantagem para a segunda mão que vai disputar-se a 24 de fevereiro.

