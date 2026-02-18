Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arsenal empata com o último

18 fev, 2026 - 23:21

Partida teve quatro golos, o último dos quais nos descontos.

A+ / A-

O Arsenal, primeiro classificado, empatou 2-2 com Wolverhampton, lanterna vermelha, em partida da jornada 31 da liga inglesa.

O empate surgiu nos descontos, aos 90+4 minutos, graças à insistência do jovem Tom Edozie, que “obrigou” Calafiori a fazer autogolo.

Os outros tentos da partida foram apontados por Bukayo Saka e Hincapié (para os vermelhos).

Já pelos “lobos” marcou Hugo Bueno, a passe de Santiago Bueno.

Os “gunners” parecem estar a perder o gás. Nos últimos sete jogos da Premier League empatou quatro jogos e perdeu um.

Agora, na tabela, o Arsenal soma 58 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem 53, mas menos um jogo.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)