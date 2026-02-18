Arsenal empata com o último

18 fev, 2026 - 23:21
O Arsenal, primeiro classificado, empatou 2-2 com Wolverhampton, lanterna vermelha, em partida da jornada 31 da liga inglesa.
O empate surgiu nos descontos, aos 90+4 minutos, graças à insistência do jovem Tom Edozie, que “obrigou” Calafiori a fazer autogolo.
Os outros tentos da partida foram apontados por Bukayo Saka e Hincapié (para os vermelhos).
Já pelos “lobos” marcou Hugo Bueno, a passe de Santiago Bueno.
Os “gunners” parecem estar a perder o gás. Nos últimos sete jogos da Premier League empatou quatro jogos e perdeu um.Agora, na tabela, o Arsenal soma 58 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem 53, mas menos um jogo.