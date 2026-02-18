Braços cruzados e interrupção do jogo. O que dita o protocolo de racismo da FIFA?

18 fev, 2026 - 14:15 • Inês Braga Sampaio
O árbitro do Benfica 0-1 Real Madrid ativou, na terça-feira, o novo protocolo da FIFA contra o racismo, após denúncia de Vinícius Júnior de um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni. Mas como funciona?
A primeira medida, segundo as novas regras da FIFA, implementadas em maio de 2024, é um gesto. Face à queixa de Vinícius, François Letexier cruzou os braços, naquele que agora é o símbolo universal de abuso racial no futebol — o "No Racism Gesture", oficialmente — e que indica a todo o estádio que ocorreu um episódio de possível racismo.
O árbitro pode decidir parar o jogo, tal como Letexier fez. É feito, depois, um anúncio no estádio, de forma a que todos estejam cientes da razão para a interrupção. O Benfica-Real Madrid parou por oito minutos.
Este é o primeiro passo. No jogo de terça-feira, a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, e o primeiro a este nível em que foi ativado o protocolo antirracismo, o caso não passou daí. Ainda assim, há mais passos a seguir, se o problema não ficar logo resolvido.
Se o abuso racial continuar após a retoma da ação, o árbitro suspende a partida e manda as equipas de volta para os balneários.
Neste segundo passo, volta a ser feito um anúncio para o estádio, a informar toda a gente da razão para a paragem — e a esclarecer que, caso o incidente não termine, o encontro será abandonado.
Por fim, o terceiro passo, caso o abuso persista: abandonar o jogo. Uma decisão tomada em conjunto com as autoridades relevantes e especialistas, e que acontecerá apenas quando estejam garantidas as condições de segurança para jogadores e espectadores. E neste caso, ditam as regras da UEFA, a equipa responsável é punida com derrota.
O protocolo da FIFA foi desenhado por um painel de jogadores, homens e mulheres, que "trabalham diariamente sobre este tema", revelou Clarence Seedorf, na emissão da Prime Video, em pleno Estádio da Luz.
Um painel que "ajuda a intervir, educar e proteger os jogadores", perante casos de racismo, explicou o ex-jogador de Real Madrid e AC Milan.
A UEFA tem regras em tudo semelhantes, implementadas em 2019, à parte o gesto "Não ao Racismo". Acrescenta que o caso é depois encaminhado para as autoridades disciplinares do organismo.
Os regulamentos da UEFA para segurança sublinham, ainda, que deve ser adotada "uma abordagem de zero tolerância para com racismo".
E quais são as sanções impostas pela UEFA?
Além da punição de derrota para a equipa responsável, se o jogo tiver de ser mesmo abandonado, os regulamento da UEFA prevêem também castigos para o caso de ficar provada a ocorrência de abuso racial.
"Qualquer jogador ou funcionário de um clube considerado culpado de conduta racista tem de ser suspenso por, pelo menos, dez jogos (ou um período de tempo correspondente para representantes do clube)", lê-se na alínea 7 do Anexo B do Artigo 45.05a dos regulamentos.
A UEFA já abriu investigação ao caso entre Prestianni e Vinícius.