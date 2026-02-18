Braços cruzados e interrupção do jogo. O que dita o protocolo de racismo da FIFA?

O árbitro do Benfica 0-1 Real Madrid ativou, na terça-feira, o novo protocolo da FIFA contra o racismo, após denúncia de Vinícius Júnior de um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni. Mas como funciona?

A primeira medida, segundo as novas regras da FIFA, implementadas em maio de 2024, é um gesto. Face à queixa de Vinícius, François Letexier cruzou os braços, naquele que agora é o símbolo universal de abuso racial no futebol — o "No Racism Gesture", oficialmente — e que indica a todo o estádio que ocorreu um episódio de possível racismo.

O árbitro pode decidir parar o jogo, tal como Letexier fez. É feito, depois, um anúncio no estádio, de forma a que todos estejam cientes da razão para a interrupção. O Benfica-Real Madrid parou por oito minutos.

Este é o primeiro passo. No jogo de terça-feira, a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, e o primeiro a este nível em que foi ativado o protocolo antirracismo, o caso não passou daí. Ainda assim, há mais passos a seguir, se o problema não ficar logo resolvido.

Segundo e terceiro passos

Se o abuso racial continuar após a retoma da ação, o árbitro suspende a partida e manda as equipas de volta para os balneários.

Neste segundo passo, volta a ser feito um anúncio para o estádio, a informar toda a gente da razão para a paragem — e a esclarecer que, caso o incidente não termine, o encontro será abandonado.

Por fim, o terceiro passo, caso o abuso persista: abandonar o jogo. Uma decisão tomada em conjunto com as autoridades relevantes e especialistas, e que acontecerá apenas quando estejam garantidas as condições de segurança para jogadores e espectadores. E neste caso, ditam as regras da UEFA, a equipa responsável é punida com derrota.

O protocolo da FIFA foi desenhado por um painel de jogadores, homens e mulheres, que "trabalham diariamente sobre este tema", revelou Clarence Seedorf, na emissão da Prime Video, em pleno Estádio da Luz.

Um painel que "ajuda a intervir, educar e proteger os jogadores", perante casos de racismo, explicou o ex-jogador de Real Madrid e AC Milan.