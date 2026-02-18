Ouvir
CBF solidariza-se com Vinícius. "Racismo não pode acontecer no futebol nem em lugar algum"

18 fev, 2026 - 00:06 • Inês Braga Sampaio

Confederação Brasileira de Futebol salienta que a atitude do jogador do Real Madrid ao acionar o protocolo antirracismo, diante do Benfica, "é exemplo de coragem e dignidade".

A+ / A-

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifesta apoio a Vinícius Júnior, que denunciou um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni durante o Benfica-Real Madrid, da Liga dos Campeões, esta terça-feira.

Em publicação no Twitter, a CBF "solidariza-se" com o internacional brasileiro do Real Madrid, que alega ter sido chamado de "mono", a palavra espanhola para "macaco", pelo jogador argentino do Benfica.

"Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você", pode ler-se nas redes sociais da Confederação brasileira.

A CBF diz manter-se "firme na luta contra toda a forma de discriminação" e dá a mão a Vinícius: "Estamos ao seu lado. Sempre."

O Real Madrid venceu, por 1-0, na visita ao Benfica, esta terça-feira, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Aos 52 minutos, Vinícius, que marcou o golo, queixou-se ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "macaco" e o jogo esteve parado por cerca de dez minutos.

