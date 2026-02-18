"Estamos com Vini". Arbeloa pede a Prestianni que esclareça caso "pelas próprias palavras"

O treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, manifesta apoio a Vinícius Jr, que denunciou um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni, e insta o jogador do Benfica a esclarecer o sucedido esta terça-feira.

"Claro que acredito. Não acredito que fosse inventar algo assim. Não porei nunca, jamais, as palavras do Vini em causa", começa por dizer o treinador espanhol, na conferência de imprensa após a partida na Luz.

Segundo Vinícius, e Kylian Mbappé, o argentino do Benfica chamou "mono", a palavra espanhola para "macaco", ao brasileiro do Real Madrid. Arbeloa pede a Prestianni que esclareça, "à frente de todo o mundo e pelas suas próprias palavras", o que disse a Vini: "Todos aqui e todos no mundo do futebol merecemos que ele responda a essa pergunta."

O Real Madrid venceu, por 1-0, na visita ao Benfica, esta terça-feira, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Aos 52 minutos, Vinícius, que marcou o golo, queixou-se ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "macaco" e o jogo esteve parado por cerca de dez minutos.

Diferença para o jogo de há semanas: "Foi uma equipa muito mais sólida, estivemos muito mais juntos, defendemos e atacámos juntos. Pediu-nos muito esforço e companheirismo. Fomos muito mais organizados. Todos atacaram, todos defenderam, algo essencial num jogo como estes."

Caso de alegado racismo: "Claro que acredito. Não acredito que fosse inventar algo assim. Não porei nunca, jamais, as palavras do Vini em causa. É um jogador espetacular e um grande rapaz, adorado por todos. É uma grande pessoa e um lutador. O árbitro disse que não tinha ouvido nada e que não podia fazer nada. Estamos ao lado do Vinícius, não podemos tolerar este tipo de atitudes, nem que ocorram num campo de futebol. Estamos ao lado do Vini."

Prestianni: "Terão de perguntar ao jogador do Benfica o que disse ao Vinícius. Todos aqui e todos no mundo do futebol merecemos que ele responda a essa pergunta."

Camavinga e Valverde: "O regresso de Eduardo e Fede ao meio-campo deu-nos muito mais solidez e trabalho. Foi uma das chaves do jogo."

Caso de alegado racismo II: "Essa pergunta é para o Prestianni. O Prestianni é que tem de dizer o que disse ao Vini, à vossa frente e de todo o mundo, pelas suas próprias palavras."

Segunda mão: "Esta eliminatória não está sentenciada, qualquer pessoa que conheça o José Mourinho sabe que já começou a jogar a segunda mão no balneário. Não vou cometer o erro de subestimá-los e pensar que está feito."