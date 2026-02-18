Expulsão vale sete jogos de castigo a técnico do Sevilha

O treinador do Sevilha, Matías Almeyda, foi sancionado com sete jogos de castigo depois de ter sido expulso no jogo contra o Alavés.

Em comunicado, o comité de disciplina da federação detalha: dois jogos por “protestar com o árbitro”, três por “menosprezo” da decisão do árbitro, um por “não se ter dirigido para o balneário depois de ter sido expulso” e outro por “conduta imprópria”.

O técnico foi expulso na altura em que se queixava de um penálti não assinalado. No final da partida garantiu que não ofendeu o árbitro e que só perguntou por que razão estava a ser expulso.

Em comunicado, o Sevilha reitera “apoio total” a Almeyda e já garantiu que vai recorrer.