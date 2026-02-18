Ouvir
Rio Ave

Marinakis confirma que recusou mais de 30 milhões por André Luiz e Clayton

18 fev, 2026

Os dois jogadores acabaram no Olympiacos por menos de metade do valor.

O acionista maioritário do Rio Ave, Evangelos Marinakis, confirma que recusou mais de 30 milhões de euros por André Luiz e Clayton.

Em conversa com o plantel do Olympiacos, divulgadas pelo jornal “Demokratia”, Marinakis terá explicado tudo o que se passou.

"Vocês sabem que em janeiro dois jogadores saíram porque queriam sair, uma vez que não tinham tempo de jogo. E trouxemos o melhor extremo do primeiro semestre em Portugal, André Luíz e o artilheiro do campeonato português, Clayton. Recebi ofertas de cerca de 20 milhões pelo André, do Wolverhampton e do Benfica, e mais de 10 milhões pelos Emirados pelo Clayton. Mas eu queria fortalecer o Olympiacos", disse.

De recordar que Marinakis é igualmente o dono do Olympiacos.

Os dois jogadores acabaram mesmo no clube grego por uma verba bem inferior a estes mais de 30 milhões: 6.5M por André Luiz e 5M por Clayton.

