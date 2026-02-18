Milan tropeça no Como

O AC Milan desperdiçou uma grande oportunidade para reduzir a crescente diferença para a liderança do campeonato italiano, ocupada pelo Inter, ao ceder um empate caseiro a uma bola perante o Como, num jogo em atraso da 24.ª jornada.

Com 25 rondas já disputadas, o empate no estádio Giuseppe Meazza atrasa mais o AC Milan, que atinge os 54 pontos, na segunda posição, distante do líder Inter Milão, que soma 61.

O Como, treinado pelo espanhol Cesc Fabregas, continua a fazer um campeonato acima das expectativas e sobe ao sexto lugar, com 42 pontos, já em zona de apuramento para as competições europeias.

Em San Siro, foi mesmo o Como a abrir o marcador, aos 32 minutos, com o argentino Nico Paz a tirar partido de uma grande desatenção da defesa 'rossonera'.

Aos 64 minutos, Rafael Leão aproveitou uma má colocação no terreno do guarda-redes Jean Butez e fez a bola passar por cima do francês, só parando na baliza.

Rafael Leão saiu aos 82 minutos, dando lugar a Christian Pulisic, mas a mudança não deu mais eficácia ofensiva ao ataque dos locais.