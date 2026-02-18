PSG dá a volta no Mónaco, Dortmund superioriza-se à Atalanta

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund adiantaram-se nas respetivas eliminatórias do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, frente a Mónaco (3-2) e Atalanta (2-0).

No Mónaco, os franceses, com Nuno Mendes, João Neves e Vitinha no onze inicial, e Gonçalo Ramos a sair do banco, estiveram a perder por 2-0, fruto do bis madrugador de Folarin Balogun, aos minutos 1 e 18.

Contudo, Désiré Doué, que saltou do banco para render o lesionado Ousmane Dembélé, liderou a reviravolta, com golos aos 29 e 67 minutos. Achraf Hakimi ajudou, ao marcar ao minuto 41.

Quem agradeceu a reviravolta foi Vitinha, que falhou um penálti.

Já com a cambalhota do PSG consumada, ao minuto 48, Aleksandr Golovin foi expulso e deixou o Mónaco reduzido a dez jogadores.

Na Alemanha, e com Fábio Silva como suplente utilizado, o Dortmund resolveu com dois golos na primeira parte: Serhou Guirassy, aos três minutos, e Maximilian Beier, aos 42, derrotaram os italianos da Atalanta.

Os dois duelos ficarão resolvidos a 25 de fevereiro, em Itália e França.