Governo brasileiro pede "medidas firmes" após alegado insulto racista de Prestianni a Vinícius

19 fev, 2026 - 10:42 • Inês Braga Sampaio

Ministérios da Igualdade Racial e do Desporto do Brasil manifestam "solidariedade" com o jogador do Real Madrid, que acusou o avançado do Benfica de lhe chamar "macaco".

O Governo brasileiro pede "medidas firmes" contra o racismo no futebol e para evitar que sucedam novos casos como o do alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior, no Benfica-Real Madrid.

Em comunicado conjunto, os Ministérios da Igualdade Racial e do Desporto do Brasil manifestam "solidariedade" com Vinícius e condenam o episódio, garantindo que o Governo "acompanhará de perto a apuração dos factos, com a expectativa de que sejam adotadas medidas firmes para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos episódios".

"É inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes desportivos, que devem ser espaços de respeito, convivência e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do desporto. Racismo é crime", pode ler-se, na publicação na rede social X, antigo Twitter.

Os dois Ministérios reafirmam o "compromisso" do Governo brasileiro "com a promoção da igualdade racial, do respeito e da dignidade humana dentro e fora dos campos" de futebol.

"Episódios como este reforçam que o enfrentamento ao racismo deve ser permanente e coletivo. Essa não é uma luta individual: conta com o apoio e a ação do governo brasileiro para garantir um desporto justo, inclusivo e livre de discriminação", afirmam, na nota oficial.

O Benfica-Real Madrid, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, foi interrompido por cerca de oito minutos, após Vinícius ter denunciado ao árbitro, François Letexier, que Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco".

