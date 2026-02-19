Ouvir
Morreu Sepp Piontek, o alemão que revolucionou a seleção da Dinamarca

19 fev, 2026 - 16:50

O ex-selecionador tinha 85 anos.

Morreu o alemão Sepp Piontek, aos 85 anos, antigo selecionador de Dinamarca e Turquia.

Apesar de ser alemão, Piontek é um ídolo na Dinamarca por ter revolucionado o futebol no país.

Na seleção, levou a Dinamarca a umas históricas meias-finais no Europeu de 1984 e qualificou-a para o primeiro Mundial em 1986.

Esta Dinamarca não venceu nenhum grande torneio, mas criou uma aura especial com Laudrup, Elkjær ou Simonsen e companhia.

Já como jogador, Piontek representou o Werder Bremen durante grande parte da carreira, entre 1960 e 1972 e chegou à seleção germânica por seis vezes.

