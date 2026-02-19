Ouvir
Inglaterra

Oficial. Bukayo Saka renova com Arsenal

19 fev, 2026 - 16:20 • Lusa

Extremo está no clube desde os oito anos e passa a ser o jogador mais bem pago dos “gunnners”.

O futebolista internacional inglês Bukayo Saka renovou contrato por período de longa duração com o Arsenal, informou o clube líder da Liga inglesa, mas sem especificar a duração do novo vínculo.

“Bukayo Saka assinou um novo contrato de longo termo. O nosso jogador, de 24 anos, ingressou na nossa Academia Hale End aos oito anos, em maio de 2010, e desde então tornou-se o melhor marcador, o melhor assistente e o jogador com mais jogos disputados no nosso plantel atual – com 78 golos e quase 300 jogos pelo clube em todas as competições”, indicou o Arsenal.

Saka, cujo contrato terminava em 2027, chegou aos “gunners” ainda no escalão de infantis, em 2011/2012, e já leva 15 épocas ao serviço do clube, pelos quais se estreou na equipa principal em novembro de 2018.

Pelo Arsenal, o avançado inglês venceu duas Supertaças e uma Taça de Inglaterra, e esta época a equipa treinada pelo espanhol Mikel Arteta lidera a Premier League, com mais cinco pontos do que o Manchester City, mas mais um jogo disputado.

Os londrinos perderam terreno nos dois últimos jogos, com dois empates, fora com o Brentford (1-1) e na quarta-feira com a grande surpresa de um empate na visita ao Wolverhampton (2-2), último classificado, num jogo em que Saka saiu lesionado.

