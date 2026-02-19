Ouvir
Penalizado em seis pontos, Leicester apresenta recurso

19 fev, 2026 - 19:59 • Lusa

Clube, agora na segunda divisão, terá infringido as regras financeiras do campeonato.

O Leicester, do segundo escalão do futebol inglês, apresentou esta quinta-feira um recurso contra a penalização de seis pontos de que foi alvo, por infringir as regras financeiras no período que terminou na época 2023/24.

De acordo com as regras financeiras, os clubes da Premier League não podem perder mais de 105 milhões de libras (cerca de 120 milhões de euros) em três anos, mas esse valor é reduzido em 22 milhões de libras (cerca de 25 ME) por cada temporada que um clube passa fora da primeira divisão.

Nas contas finais, tendo em conta que existem deduções que são aplicadas, o clube excedeu os valores permitidos pelas regras de lucro e sustentabilidade (PSR) em pouco mais de 20 milhões de euros, o que levou a uma punição de seis pontos, aplicada já esta época.

O Leicester, campeão em 2015/16, foi despromovido ao Championship, segundo escalão, na época 2022/23, mas voltou a subir de divisão na época seguinte, acabando por voltar a ser relegado no final de 2024/25.

Com a penalização, o Leicester está atualmente na 22.º posição do segundo escalão, em zona de descida, com 32 pontos, a dois da primeira equipa em zona de salvação, que é o West Brommwich.

