Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

​Real Madrid entrega “provas disponíveis” sobre “inaceitáveis episódios de racismo”

19 fev, 2026 - 12:41 • Cristina Nascimento

O jogador brasileiro Vinícius Jr. acusou o extremo do Benfica Prestianni de ter proferido insultos racistas, após as comemorações do golo do Real Madrid frente ao Benfica, no jogo de 17 de fevereiro.

A+ / A-

O Real Madrid forneceu à UEFA “provas disponíveis” sobre os incidentes ocorridos no jogo desta terça-feira, no Estádio da Luz, entre o Real Madrid e o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões Europeus.

Em comunicado, o clube madrileno assegura que “colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os inaceitáveis episódios de racismo vividos durante essa partida”.

A nota faz ainda um agradecimento ao ”apoio unânime” e “carinho” que o jogador Vinicius Jr. “tem recebido de todos os âmbitos do futebol mundial”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no deporto e na sociedade”, remata a nota.

O jogador brasileiro Vinícius Jr. acusou o extremo do Benfica Prestianni de ter proferido insultos racistas, após as comemorações do golo do Real Madrid.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)