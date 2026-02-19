​Real Madrid entrega “provas disponíveis” sobre “inaceitáveis episódios de racismo”

O Real Madrid forneceu à UEFA “provas disponíveis” sobre os incidentes ocorridos no jogo desta terça-feira, no Estádio da Luz, entre o Real Madrid e o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões Europeus.

Em comunicado, o clube madrileno assegura que “colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os inaceitáveis episódios de racismo vividos durante essa partida”.

A nota faz ainda um agradecimento ao ”apoio unânime” e “carinho” que o jogador Vinicius Jr. “tem recebido de todos os âmbitos do futebol mundial”.

“O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no deporto e na sociedade”, remata a nota.

O jogador brasileiro Vinícius Jr. acusou o extremo do Benfica Prestianni de ter proferido insultos racistas, após as comemorações do golo do Real Madrid.