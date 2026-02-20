André Gomes vai jogar na MLS

O Columbus Crew, clube da MLS, o principal escalão do futebol nos Estados Unidos, anunciou a contratação do futebolista português André Gomes, que estava nos franceses do Lille.

Num comunicado publicado no portal do Columbus, na quinta-feira, o clube sublinhou que o médio, de 32 anos, chega ao estado do Ohio, no leste do país, a custo zero.

Gomes, formado no Benfica, assinou um contrato até junho de 2027, com o Columbus a manter uma opção de renovação por mais uma temporada.

O antigo jogador do Barcelona e do Everton jogou apenas sete minutos esta temporada pelo Lille na Ligue 1, a primeira divisão do futebol francês, fazendo duas presenças como suplente.

Gomes teve uma primeira passagem bem-sucedida pelo Lille em 2022-23, antes de regressar um ano depois.

O médio conta com 29 jogos pela seleção portuguesa, fazendo parte do grupo de jogadores que há quase uma década conquistaram o Euro2016, em França, ao serviço de Portugal.