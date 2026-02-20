Arbeloa. “Não podemos transformar a vítima em provocador”

O treinador do Real Madrid, Arbeloa, voltou ao alegado caso de racismo entre Prestianni e Vinícius para reafirmar que o racismo "não tem lugar no desporto" e na sociedade.

“É um ato racista que não tem lugar no desporto nem na nossa sociedade. Temos uma oportunidade enorme para não deixar isto passar e continuar a lutar contra este flagelo que é o racismo", disse.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro contra o Osasuna, o técnico dos merengues insiste: “Não queremos que isto volte a acontecer num campo de futebol. Nada, absolutamente nada, justifica um ato racista".

Questionado sobre se ficou dececionado com a reação de José Mourinho, Arbeloa responde: "Toda a gente viu o que aconteceu, estávamos todos a ver o jogo. Isso é o que é realmente importante, não podemos desviar o assunto".

Arbeloa reforça: “O Vini marcou um golaço e celebrou o golo como já vimos centenas de vezes, em muitos jogadores, independentemente da sua cor. Não podemos transformar a vítima em provocador”.

O técnico considera que a UEFA deve sancionar Prestianni: "Não me cabe a mim saber como a UEFA deve reagir. Mas acredito que deve haver uma sanção. Temos uma excelente oportunidade para marcar um antes e um depois”.

De recordar que Vinícius acusa Prestiannni de lhe ter chamado “mono” (macaco, em português) durante a partida entre Benfica e Real Madrid para a Liga dos Campeões. O extremo dos encarnados nega ter dito tal palavra. A UEFA já abriu uma investigação.