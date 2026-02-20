Rafael Leão considera Roberto Martínez “homem certo” para estar na seleção

O avançado Rafael Leão considera Roberto Martínez o homem certo para levar a Seleção ao sucesso no Mundial 2026.

"Toda a equipa gosta de Roberto Martínez, levou Portugal a uma boa posição no ranking. Ganhámos a Liga das Nações e o Mundial é uma excelente oportunidade para mostrarmos do que somos capazes. É o homem certo para estar ao comando", afirmou o jogador, em entrevista à CBS.

Rafael Leão lembrou ainda Diogo Jota.

"Duas semanas antes do seu falecimento, ele estava connosco na Seleção, a celebrar. Todos nós nos preocupávamos com ele. Era um bom colega e queria ajudar todos. Foi devastador. Pensamos nele em cada jogo e imaginamos como celebraria um golo. O Mundial era uma competição em que o Diogo Jota queria estar. Vamos dar o nosso máximo por ele e tentar deixá-lo orgulhoso."