Sá Pinto despedido no Esteghlal

O treinador Ricardo Sá Pinto está de saída do Esteghlal, clube do Irão.

Em comunicado, o emblema iraniano agradeceu os “esforços” do técnico, mas lembra que os resultados “não estavam em sintonia” com os objetivos.

“A eliminação das competições asiáticas, que era uma das principais prioridades da temporada, seguiu a insatisfação dos adeptos e da direção do clube e não houve uma visão clara de melhoria à medida que as competições nacionais continuam”, refere o comunicado do Esteghlal.

O clube acrescenta ainda que houve “alguns desafios de comunicação não convencionais por parte da equipa técnica que criaram confrontos com a gestão”.

O Esteghlal garante, entretanto, que o novo treinador vai ser anunciado em breve.

De recordar que o clube está a um ponto do primeiro lugar no campeonato (com menos dois jogos), está nos quartos de final da Taça e nos oitavos de final da Champions Asiática 2.

Esta foi a segunda passagem de Sá Pinto pelo Esteghlal. No estrangeiro também já passou por Raja Casablanca (Marrocos), APOEL (Chipre), Legia Varsóvia (Polónia) e Standard Liège (Bélgica). Em Portugal, o antigo internacional português já orientou Sporting, Belenenses, Sp. Braga e Moreirense.