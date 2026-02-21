Ouvir
Cristiano Ronaldo bisa e Al Nassr assume liderança

21 fev, 2026 - 23:31 • Lusa

Sérgio Conceição empatou Al Hilal, que assim perdeu a frente do campeonato.

O Al Nassr, de Jorge Jesus, subiu à liderança da Liga saudita de futebol ao golear o Al Hazem por 4-0, numa noite em que Cristiano Ronaldo marcou dois golos.

No jogo da 23.ª jornada do campeonato, o capitão da seleção portuguesa abriu o marcador, aos 13 minutos, tendo, aos 30, o francês Kingsley Coman ampliado a vantagem.

Já na segunda parte, o brasileiro Ângelo Gabriel fez o 3-0, aos 77 minutos, e, pouco depois, aos 80, Ronaldo fechou o resultado final após assistência de Coman.

Aos 41 anos, Ronaldo já assinou esta época 19 golos pelo Al Nassr, 18 para o campeonato.

Com este triunfo, o Al Nassr ultrapassou o Al Hilal, de Rúben Neves, somando agora 55 pontos, mais um do que o rival, que empatou 1-1 com o Al Ittihad, de Sérgio Conceição.

O Al Hilal adiantou‑se aos cinco minutos, por intermédio de Malcom, enquanto Houssem Aouar restabeleceu a igualdade aos 53.

A expulsão de Hassan Kadesh, logo aos nove minutos, complicou a tarefa do Al Ittihad, que segue no sexto lugar, com 38 pontos, enquanto o Al Hazem permanece na 12.ª posição, com 24.

