Manchester City vence e pressiona Arsenal

O Manchester City colocou-se provisoriamente a dois pontos do líder Arsenal, com um triunfo caseiro sobre o Newcastle, por 2-1, com o primeiro bis de Nico O'Reilly na Liga inglesa de futebol, na 27.ª jornada.

A terceira vitória seguida do City na Premier League deixou a equipa de Pep Guardiola mais perto do Arsenal, que no domingo joga no campo do Tottenham, no histórico dérbi do norte de Londres, e serviu também para reforçar o segundo posto, agora com cinco pontos de avanço sobre o Aston Villa, terceiro, que empatou na receção ao Leeds (1-1).

Ruben Dias (saiu com surpresa ao intervalo), Matheus Nunes e Bernardo Silva, a capitão, foram titulares nos “citizens”, mas a estrela da partida acabou por ser o médio Nico O'Reilly, jogador de apenas 20 anos e produto da escola do clube, que fez marcou aos 14 e 27 minutos. Pelo meio, aos 22, Lewis Hall ainda refez a igualdade no marcador.

O'Reilly, de nacionalidade inglesa com raízes jamaicanas, já tinha marcado um bis pela equipa principal do Manchester City, mas na Taça de Inglaterra.

Com esta derrota, o Newcastle continua na 10.ª posição, com 36 pontos, mas tem esse lugar em risco, caso Sunderland ou Fulham,

