França

PSG ganha e recupera liderança

21 fev, 2026 - 23:47 • Lusa

Gonçalo Ramos marcou e assistiu.

O PSG, com Gonçalo Ramos em destaque, regressou à liderança da Liga francesa de futebol, após receber e bater o Metz, último classificado, por 3-0, na 23.ª jornada.

Com Ramos a titular, Vitinha e João Neves como suplentes utilizados e Nuno Mendes como espetador no banco, o campeão gaulês aproveitou da melhor forma o desaire horas antes do Lens na receção ao Mónaco (3-2) para recuperar o primeiro lugar da prova, agora com 54 pontos, mais dois de vantagem sobre o novo segundo posicionado.

Já depois de Doue ter aberto o marcador, logo aos três minutos, Gonçalo Ramos assistiu Barcola para o 2-0, aos 45+3 minutos, e marcou mesmo aos 77, fechando o resultado.

Depois do desaire com o Rennes (3-1) na última ronda, o Paris Saint-Germain recuperou o comando da Ligue 1 e sem Ousmane Dembélé, que falhou a partida de hoje lesionado.

