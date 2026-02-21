Ouvir
  20 fev, 2026
Vinícius marca, mas Real Madrid perde antes de receber Benfica

21 fev, 2026 - 23:15 • Lusa

Barcelona pode retomar liderança do campeonato em Espanha se vencer o Levante.

O Real Madrid perdeu em Pamplona com o Osasuna, por 2-1, deixando escapar o empate no último minuto de jogo, e pode ceder a liderança da Liga espanhola de futebol ao FC Barcelona, que joga no domingo.

O adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões voltou a mostrar debilidades e pode sair da 25.ª jornada de novo na segunda posição, se os blaugrana vencerem na receção ao modesto Levante.

Antes de receberem os encarnados, com uma vantagem de 1-0 no polémico jogo da primeira mão, pelas alegadas ofensas racistas de Prestianni a Vinícius Júnior, os merengues ainda lideram, com 60 pontos, mas os catalães têm 58 e um jogo a menos que os rivais.

No encontro a meio da eliminatória europeia, o Real Madrid surpreendeu pena negativa e foi dominado pelo Osasuna, que liderava ao intervalo, na sequência do penálti convertido pelo croata Ante Budimir, aos 38 minutos.

O génio goleador do brasileiro Vinícius Júnior (quarto golo em três jogos) rendeu ao clube da capital o empate, aos 73 minutos, a fechar jogada fenomenal de Fede Valverde.

Mas o Osasuna estava mesmo mais forte, hoje, e fez o 2-1 no último minuto, com um golo de antologia de Raul Garcia.

