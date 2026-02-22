Barcelona vence e é novo líder do campeonato

22 fev, 2026 - 17:49 • Lusa
O Barcelona regressou ao topo da Liga espanhola ao vencer o Levante por 3-0, em Camp Nou, aproveitando o deslize do Real Madrid frente ao Osasuna, no sábado.
A equipa de Hansi Flick entrou forte, marcou cedo e nunca perdeu o controlo do encontro da 25.ª jornada da La Liga frente a um Levante que permanece em zona crítica da tabela classificativa.
O primeiro golo surgiu logo aos quatro minutos, com Marc Bernal a finalizar de pé direito no centro da área após assistência de Eric García, na sequência de um canto.
A superioridade blaugrana voltou a traduzir-se no marcador aos 32, quando Frenkie de Jong ampliou para 2-0 com um remate colocado, após cruzamento do português João Cancelo.
Na segunda parte, o Barcelona manteve o ritmo e fechou a contagem aos 81 minutos, por intermédio de Fermín López, que rematou de pé esquerdo de fora da área, após assistência de Lamine Yamal, assinando um dos melhores momentos da tarde.
Com esta vitória, o Barcelona sobe ao primeiro lugar, somando 61 pontos, ultrapassando o Real Madrid.
Já o Levante mantém-se no 19.º posto, com apenas 18 pontos, na luta pela permanência.
No sábado, o Real Madrid perdeu em Pamplona com o Osasuna, por 2-1, deixando escapar o empate no último minuto de jogo.