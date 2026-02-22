Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Barcelona vence e é novo líder do campeonato

22 fev, 2026 - 17:49 • Lusa

João Cancelo fez uma assistência e foi considerado o melhor em campo.

A+ / A-

O Barcelona regressou ao topo da Liga espanhola ao vencer o Levante por 3-0, em Camp Nou, aproveitando o deslize do Real Madrid frente ao Osasuna, no sábado.

A equipa de Hansi Flick entrou forte, marcou cedo e nunca perdeu o controlo do encontro da 25.ª jornada da La Liga frente a um Levante que permanece em zona crítica da tabela classificativa.

O primeiro golo surgiu logo aos quatro minutos, com Marc Bernal a finalizar de pé direito no centro da área após assistência de Eric García, na sequência de um canto.

A superioridade blaugrana voltou a traduzir-se no marcador aos 32, quando Frenkie de Jong ampliou para 2-0 com um remate colocado, após cruzamento do português João Cancelo.

Na segunda parte, o Barcelona manteve o ritmo e fechou a contagem aos 81 minutos, por intermédio de Fermín López, que rematou de pé esquerdo de fora da área, após assistência de Lamine Yamal, assinando um dos melhores momentos da tarde.

Com esta vitória, o Barcelona sobe ao primeiro lugar, somando 61 pontos, ultrapassando o Real Madrid.

Já o Levante mantém-se no 19.º posto, com apenas 18 pontos, na luta pela permanência.

No sábado, o Real Madrid perdeu em Pamplona com o Osasuna, por 2-1, deixando escapar o empate no último minuto de jogo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)