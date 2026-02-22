Fofana e Mejbri recebem insultos racistas após o Chelsea-Burnley

Dois jogadores da liga inglesa de futebol divulgaram, este domingo, insultos racistas que receberam nas redes sociais.

Wesley Fofana, defesa-central do Chelsea, que foi expulso na partida contra o Burley, mostrou uma das mensagens insultuosas.

"Macaco estúpido. Devias ir para o zoo depois daquele cartão vermelho. És um otário", pode ler-se.

O jogador acabou por fazer uma mensagem comentando a situação: "2026, continua a mesma coisa, nada muda. Estas pessoas nunca são punidas. Podem criar grandes campanhas contra o racismo, mas efetivamente ninguém faz nada."

Já Hannibal Mejbri, médio do Burnley, também recebeu insultos racistas no Instagram. "Macaco terrorista", pode ler-se no 'print' onde também se veem três emojis de um macaco.

Também Mejbri comentou: "Estamos em 2026 e ainda existem pessoas assim... Eduquem-se, a vocês e aos vossos filhos, por favor".

Clubes reagem indignados e solidários

Em comunicação oficial, o Chelsea demonstrou-se "horrorizado e enojado" com as mensagens que Fofana recebeu nas redes sociais.

"O Chelsea Football Club está horrorizado e enojado com os vis insultos racistas online direcionados a Wesley Fofana. O abuso racista seletivo a que Wes foi submetido após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley é abominável e não será tolerado. Tal comportamento é completamente inaceitável e vai contra os valores do jogo e tudo o que defendemos como clube. Não há lugar para o racismo. Estamos inequivocamente ao lado de Wes. Ele tem o nosso total apoio, tal como todos os nossos jogadores que são, com demasiada frequência, forçados a suportar este ódio simplesmente por fazerem o seu trabalho. Iremos trabalhar com as autoridades e plataformas competentes na identificação dos perpetradores e tomaremos as medidas mais severas possíveis", lê-se no comunicado do clube.

Também em comunicado, o Burnley partilhou o mesmo sentimento depois das mensagens que o seu jogador, Hannibal Mejbri.

"Todos no Burnley FC estão enojados com os insultos racistas online direcionados a Hannibal após o jogo de hoje da Premier League. Não há lugar para isto na nossa sociedade e condenamo-lo sem reservas. O clube continua a ser inequívoco na sua posição - temos uma abordagem de tolerância zero a qualquer forma de discriminação. O clube denunciou a publicação à empresa-mãe do Instagram, a Meta, e espera um forte apoio da parte deles, juntamente com a Premier League e a Polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos adeptos do Burnley, que já vimos condenar o abuso", reforçam.

De recordar que ainda está fresco o caso entre Vinícius e Prestianni. O jogador argentino do Benfica é acusado de ter chamado “macaco” ao jogador do Real Madrid em partida da Liga dos Campeões.

