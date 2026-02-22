Gyokeres bisa no triunfo do Arsenal

22 fev, 2026 - 19:30
O Arsenal derrotou o Tottenham, por 4-1, em partida da jornada 27 da liga inglesa. Gyokeres brilhou.
O antigo avançado do Sporting, Viktor Gyokeres, bisou, aos 47 e 90+4 minutos, tal como Eze – que marcou aos 32 e 61 minutos.
Do lado da equipa da casa, Kolo Muani fez o único tento, aos 34 minutos.
Com esta vitória, os “gunners” seguram o primeiro lugar na Premier League, com 61 pontos, mais cinco que o Manchester City.
Esta época, Gyokeres soma 15 golos e três assistências em 36 participações pelo Arsenal, em todas as competições.