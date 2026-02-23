Ouvir
Liga dos Campeões

Árbitro esloveno vai apitar o Real Madrid-Benfica

23 fev, 2026 - 10:55 • Rui Viegas

Slavko Vincic será assistido pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic e pelo quarto árbitro David Smajc.

A+ / A-

O esloveno Slavko Vincic é o escolhido para apitar o encontro desta quarta-feira entre Benfica e Real Madrid, no Santiago Bernabéu, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. Os madridistas venceram em Lisboa por 1-0, com um golo de Vinicius Jr.

Vincic será assistido pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic e pelo quarto árbitro David Smajc.

Já o VAR e o AVAR estarão entregues ao alemão Christian Dingert e ao italiano Daniele Chiffi.

Esta é a sétima vez que Slavko Vincic dirige um jogo dos encarnados, o terceiro na presente época, depois de ter estado no encontro com o Fenerbahçe, para o play-off de acesso à Champions, e na receção ao Nápoles, já na fase de liga da competição europeia.

