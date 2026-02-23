Central cedido pelo Benfica perde 50% do salário por declarações sexistas

O Bragantino anuncia, esta segunda-feira, que multou o central Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica, em 50% do salário, devido a declarações sexistas após uma eliminatória do Campeonato Paulista.

"O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira. O valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina", lê-se em post no Instagram.

O clube brasileiro informa ainda que "mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube" e na sociedade.

Em causa estão comentários do jogador brasileiro, de 24 anos, à arbitragem de Daiane Muniz, nos quartos de final do Paulistão, que o Bragantino perdeu, por 2-1, para o São Paulo.

"Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres", afirmou o defesa.

Os jogadores do Bragantino reclamaram um alegado penálti nos minutos finais da partida, no entanto, a árbitra não acedeu aos protestos.

Árbitra aceitou pedido de desculpa

As declarações tiveram grande repercussão e, ainda na noite do jogo, Gustavo Marques dirigiu-se à imprensa, na zona mista, para se desculpar.

"Quero vir aqui a público para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisa que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi perdão para ela. Ela estava com uma assistente, também pedi perdão para ela, porque ela também é mulher. Acho que eu errei de ter falado", assumiu.

O central cedido pelo Benfica revelou que até a mulher e a mãe lhe tinham telefonado para o repreender pelas declarações: "Todo mundo já me ligou, já falou que eu não deveria falar. Estou sendo homem, estou sendo ser humano de vir aqui pedir perdão pela minha fala. E todo ser humano erra. Então, eu vi que eu errei. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Ela aceitou meu perdão."

Caso segue para a Justiça desportiva

Ainda assim, o caso não ficou por aí. A Federação Paulista de Futebol (FPF) emitiu um comunicado a manifestar "profunda indignação e revolta" perante a atitude inicial de Gustavo Marques, que "reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol".

"É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu género. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça. Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres", pode ler-se.

A FPF informou, ainda, que encaminharia as declarações do central à Justiça desportiva, "para que esta tome todas as providências cabíveis".

Formado no América Mineiro, Gustavo Marques rumou a Portugal em 2022/23, rumo ao Torreense, por empréstimo, antes de ser contratado, a troco de 1,5 milhões de euros, pelo Benfica, que o cedeu de imediato. O defesa-central não tem um único jogo realizado pela equipa principal das águias, que o emprestaram ao Bragantino em 2025.