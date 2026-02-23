Ouvir
  • 23 fev, 2026
Inglatrra

Sesko volta a entrar para dar vitória ao Manchester United

23 fev, 2026 - 22:45 • Inês Braga Sampaio

Atacante esloveno resolveu frente ao Everton 13 minutos depois de saltar do banco. Equipa de Diogo Dalot e Bruno Fernandes está a três pontos do terceiro lugar da Premier League.

O Manchester United venceu na visita ao Everton, por 1-0, esta segunda-feira, em jogo da 27.ª jornada da Premier League.

Como já acontecera em dois dos três jogos anteriores, o ponta de lança esloveno Benjamin Sesko saltou do banco para marcar: entrou aos 58 minutos e carimbou a vitória da equipa de Michael Carrick aos 71.

Com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, o United regressa ao quarto lugar da Liga inglesa, com 48 pontos, mais três que o Chelsea, quinto, e a três do Aston Villa, terceiro.

O Everton termina a jornada 27 em nono, com 37 pontos.

Ouvir
