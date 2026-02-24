Arbeloa: "O Vini sempre demonstrou muita coragem, vai jogar para mostrar que é um dos melhores do planeta”

Álvaro Arbelo, treinador do Real Madrid, falou esta terça-feira aos jornalistas para lançar o encontro contra o Benfica, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

O antigo futebolista voltou a falar no caso Prestianni, em Mourinho e revelou que Kylian Mbappé está preparado para jogar no Santiago Bernabéu, na quarta-feira, a partir das 20h00.

Jogo

“Espero um Real Madrid muito parecido com o que vimos em Lisboa, é isso que quero e para o que estamos a trabalhar. Vai ser uma partida muito especial, uma grande noite de Champions no Bernabéu, sabendo o quão importante são os adeptos neste tipo de partida e a transcendência que sempre têm. Pensamos em ganhar o jogo e passar a eliminatória."

Jogo II

“Os jogadores estão com muita vontade e entusiasmo de aproveitar uma noite de Champions no Bernabéu. Todos nós que vivemos isso sabemos o quão bonito é e o ambiente que sempre se forma. Amanhã [quarta-feira] será uma grande noite de Champions. Costuma dizer-se que será uma final e será. Quem vencer passará para a próxima eliminatória, é o nosso objetivo. Estamos com muita vontade e toda a energia.

Vini Jr.

“Ele está muito bem, com muita vontade. Está muito motivado para este tipo de partida. Desde que cheguei, ele está em um nível altíssimo, é um jogador diferente. Qualquer treinador deseja ter um jogador como o Vini Jr. em campo. Procuramos aproveitá-lo ao máximo, que tenha situações no campo onde possa mostrar todo o seu potencial. É um rapaz muito importante dentro do balneário, um líder. Precisamos que amanhã ele volte a divertir-se e faça um bom jogo."

“O Vini Jr. sempre demonstrou muita coragem e caráter. Qualquer pessoa na situação dele... não sei como reagiria. Ele sempre agiu de maneira corajosa, demonstrando uma grandíssima personalidade. Sempre foi a sua resposta e sempre será, porque ele é um lutador. Amanhã ele vai entrar em campo para lutar e fazer uma grande partida, para mostrar que é um dos melhores jogadores do planeta”.

Situação de Mbappé

“Está preparado para jogar amanhã, que é o mais importante. Quero destacar o compromisso dele com os companheiros, a equipa, o clube, com os adeptos. É muito importante valorizar o grande esforço dele. Está a tentar ajudar-nos no campo, é um jogador diferenciado. Qualquer defesa que o enfrente sabe que ele pode decidir uma partida. Está pronto para amanhã, com certeza vamos precisar dele."

Gianluca Prestianni

“A minha opinião é a mesma da semana passada. Estamos diante de uma grande oportunidade para marcar um antes e um depois na luta contra o racismo. A UEFA sempre foi uma grande defensora na luta contra o racismo e tem a oportunidade de não deixar isso apenas como um slogan e uma bonita faixa antes das partidas. Espero que aproveitem essa oportunidade”.

Palavras de Mourinho sobre a celebração de Vini Jr.

“Acho o mesmo que disse na semana passada. O Vini Jr. marcou um golo muito bonito e nada do que ele possa fazer ou tenha feito em campo justifica um ato de racismo. Isso é o mais importante. Não há nada que justifique um ato de racismo”.

“Assim como a equipa está focada em fazer uma grande partida, eu também estou. Mourinho não estar em campo não é a primeira vez que isso acontece. Ele sempre preparou bem suas equipas para que estejam em alto nível na ausência dele. Com certeza ele ajustará muitas coisas do jogo da primeira mão e esperamos que seja um grande jogo, um grande espetáculo, e que o Real Madrid vença."