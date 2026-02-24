Ouvir
Em 2021, a UEFA suspendeu preventivamente Kudela por um insulto racista. Depois, apanhou 10 jogos e falhou Europeu

24 fev, 2026 - 11:45 • Eduardo Soares da Silva

Defesa do Slavia Praga foi suspenso por dez jogos por ter chamado "macaco de m....." a um jogador do Rangers. Na altura, o testemunho de um colega de equipa foi fundamental para a sentença da UEFA.

Em 2021, o defesa Ondrej Kudela foi suspenso por dez jogos e falhou o Campeonato da Europa desse verão por insultos racistas. A UEFA condenou o jogador sem uma prova cabal, o que poderá acontecer com o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, que foi suspenso preventivamente no caso com Vinícius Jr.

Num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa entre Slavia Praga e Rangers, o defesa Kudela aproximou-se de Glen Kamara e, com a boca tapada, disse algo ao ouvido do adversário, que reportou a situação, de imediato, e que deu origem a uma grande confusão entre os jogadores dentro de campo.

"Ele é racista, acabou de me chamar de macaco", disse Kamara, no relvado. A acusação é apanhada pelos microfones, numa altura em que os estádios estavam fechados aos adeptos devido à pandemia de Covid-19.

Não existiu uma prova cabal na investigação: não havia som do insulto e o árbitro também não ouviu. Na altura, Kudela negou as acusações.

A UEFA suspendeu preventivamente Kudela, que falharia a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e viria a aplicar um castigo de dez jogos.

Na altura, o testemunho do colega de equipa Bongani Zungu foi fundamental. O sul-africano estava muito próximo e teve a mesma reação de Kamara, denunciando no momento o que ouviu ao árbitro.

UEFA terá suspendido Prestianni "para evitar que episódio escalasse para algo mais grave”

Benfica

UEFA terá suspendido Prestianni "para evitar que episódio escalasse para algo mais grave”

Advogado Diogo Soares Loureiro explica a Bola Bran(...)

No caso de Prestianni, Kylian Mbappé também alega ter ouvido o insulto que o argentino terá dito a Vinícius Jr., embora esteja mais distante dos dois protagonistas do incidente e num ambiente de muito ruído com o Estádio da Luz totalmente cheio.

Com a suspensão, Kudela acabaria por falhar o Campeonato da Europa nesse mesmo verão. Deixou o Sparta de Praga uma época depois e hoje, aos 38 anos, joga pelo Viktoria Zizkov, da segunda divisão checa.

Já Kamara, hoje com 30 anos, é jogador do Rennes, da Ligue 1. Pelo meio passou ainda pelos ingleses do Leeds United e pelos sauditas do Al-Shabab.

