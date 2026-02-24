Em 2021, a UEFA suspendeu preventivamente Kudela por um insulto racista. Depois, apanhou 10 jogos e falhou Europeu

Em 2021, o defesa Ondrej Kudela foi suspenso por dez jogos e falhou o Campeonato da Europa desse verão por insultos racistas. A UEFA condenou o jogador sem uma prova cabal, o que poderá acontecer com o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, que foi suspenso preventivamente no caso com Vinícius Jr. Num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa entre Slavia Praga e Rangers, o defesa Kudela aproximou-se de Glen Kamara e, com a boca tapada, disse algo ao ouvido do adversário, que reportou a situação, de imediato, e que deu origem a uma grande confusão entre os jogadores dentro de campo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Ele é racista, acabou de me chamar de macaco", disse Kamara, no relvado. A acusação é apanhada pelos microfones, numa altura em que os estádios estavam fechados aos adeptos devido à pandemia de Covid-19.

Não existiu uma prova cabal na investigação: não havia som do insulto e o árbitro também não ouviu. Na altura, Kudela negou as acusações.

A UEFA suspendeu preventivamente Kudela, que falharia a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e viria a aplicar um castigo de dez jogos. Na altura, o testemunho do colega de equipa Bongani Zungu foi fundamental. O sul-africano estava muito próximo e teve a mesma reação de Kamara, denunciando no momento o que ouviu ao árbitro.