Em 2021, a UEFA suspendeu preventivamente Kudela por um insulto racista. Depois, apanhou 10 jogos e falhou Europeu

Em 2021, o defesa Ondrej Kudela foi suspenso por dez jogos e falhou o Campeonato da Europa desse verão por insultos racistas. A UEFA condenou o jogador sem uma prova cabal, o que poderá acontecer com o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, que foi suspenso preventivamente no caso com Vinícius Jr.
Num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa entre Slavia Praga e Rangers, o defesa Kudela aproximou-se de Glen Kamara e, com a boca tapada, disse algo ao ouvido do adversário, que reportou a situação, de imediato, e que deu origem a uma grande confusão entre os jogadores dentro de campo.
"Ele é racista, acabou de me chamar de macaco", disse Kamara, no relvado. A acusação é apanhada pelos microfones, numa altura em que os estádios estavam fechados aos adeptos devido à pandemia de Covid-19.
Não existiu uma prova cabal na investigação: não havia som do insulto e o árbitro também não ouviu. Na altura, Kudela negou as acusações.
A UEFA suspendeu preventivamente Kudela, que falharia a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e viria a aplicar um castigo de dez jogos.
Na altura, o testemunho do colega de equipa Bongani Zungu foi fundamental. O sul-africano estava muito próximo e teve a mesma reação de Kamara, denunciando no momento o que ouviu ao árbitro.
No caso de Prestianni, Kylian Mbappé também alega ter ouvido o insulto que o argentino terá dito a Vinícius Jr., embora esteja mais distante dos dois protagonistas do incidente e num ambiente de muito ruído com o Estádio da Luz totalmente cheio.
Com a suspensão, Kudela acabaria por falhar o Campeonato da Europa nesse mesmo verão. Deixou o Sparta de Praga uma época depois e hoje, aos 38 anos, joga pelo Viktoria Zizkov, da segunda divisão checa.
Já Kamara, hoje com 30 anos, é jogador do Rennes, da Ligue 1. Pelo meio passou ainda pelos ingleses do Leeds United e pelos sauditas do Al-Shabab.