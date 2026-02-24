Ouvir
Hat-trick de Sørloth apura Atlético para os oitavos de final

24 fev, 2026 - 20:55 • Inês Braga Sampaio

Norueguês desfez esperanças do Club Brugge, que surpreendera na primeira mão do play-off da Champions.

Um hat-trick de Alexander Sørloth decidiu (4-1) a segunda mão do play-off entre Atlético de Madrid e Club Brugge e apurou os espanhóis para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no primeiro jogo desta terça-feira.

Depois do empate a três golos na primeira mão, na Bélgica, previa-se um jogo equilibrado em Espanha. E assim foi na primeira parte, com um golo de Sørloth aos 23 minutos e o empate de Joel Ordóñez 13 minutos depois.

No regresso do intervalo, Johnny Cardoso recolocou o Atlético na frente e, a partir daí, o jogo pertenceu aos "colchoneros". E a Sørloth: o norueguês bisou ao minuto 76 e, aos 87, confirmou o triunfo.

O Atlético avança para os oitavos de final da Champions, em que jogará com Tottenham ou Liverpool. A equipa inglesa no caminho do conjunto de Diego Simeone ficará definida no sorteio de sexta-feira, às 11h00, em Nyon, na Suíça. Ficarão alinhados "oitavos", "quartos" e meias-finais.

