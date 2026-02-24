Ouvir
Inter perde e é eliminado por "tomba-gigantes" Bodø/Glimt

24 fev, 2026 - 22:12 • Inês Braga Sampaio

Os italianos tinham a tarefa de inverter a desvantagem que traziam da Noruega, mas em vez disso voltaram a perder, desta vez em casa, e caem com estrondo no play-off da Champions.

O Inter de Milão caiu da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao perder novamente com o Bodø/Glimt no play-off, desta vez em casa, por 2-1.

A equipa de Cristian Chivu estava obrigada a ganhar em San Siro, depois de ter perdido na Noruega, na primeira mão, por 3-1. Porém, foi o Bodø a abrir o marcador, aos 58 minutos, por intermédio de Jens Petter Hauge. O choque em Milão aumentou com o 2-0, por Hakon Evjen, ao minuto 72.

Alessandro Bastoni ainda reduziu, aos 76 minutos, mas já não havia volta a dar. Estava confirmada a queda de um dos gigantes da Champions.

Continua o conto de fadas do "tomba-gigantes" da Noruega, que esta época já empatou com Tottenham (casa) e Borussia de Dortmund, e derrotou Atlético de Madrid (fora) e Manchester City (casa). O Bodø terá pela frente, nos oitavos de final, Sporting ou o já conhecido City.

Também avançam Bayer Leverkusen (2-0 e 0-0 ao Olympiacos), Newcastle (6-1 e 3-2 ao Qarabag) e Atlético (3-3 e 4-1 ao Club Brugge).

O sorteio de "oitavos", "quartos" e mais-finais da Champions está marcado para sexta-feira, às 11h00, em Nyon, na Suíça.

