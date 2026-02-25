Arbeloa. "De certeza que nos vai calhar" o City

25 fev, 2026 - 23:31
O treinador do Real Madrid, Alvaro Arbeloa, olha para o sorteio da Liga dos Campeões e não mostra preferência, mas tem um palpite.
Sporting ou Manchester City no sorteio?
"O importante era estar no sorteio. As pessoas estão acostumadas a ver jogos contra o Manchester City, já são seis ou sete anos seguidos. Já são muitos. Pelo que de certeza que nos vai calhar. É indiferente, será uma eliminatória complicadíssima e os dois rivais serão um osso duro de roer."
O sorteio da Champions está marcado para as 11h00 da próxima sexta-feira.