Arbeloa. "De certeza que nos vai calhar" o City

O treinador do Real Madrid, Alvaro Arbeloa, olha para o sorteio da Liga dos Campeões e não mostra preferência, mas tem um palpite.

Sporting ou Manchester City no sorteio?

"O importante era estar no sorteio. As pessoas estão acostumadas a ver jogos contra o Manchester City, já são seis ou sete anos seguidos. Já são muitos. Pelo que de certeza que nos vai calhar. É indiferente, será uma eliminatória complicadíssima e os dois rivais serão um osso duro de roer."

Benfica

"Não existem jogos fáceis nesta competição e tens sempre de sofrer. Eles apertaram-nos, tivemos dificuldades a sair. Tivemos de corrigir um pouco, mas conseguimos melhorar e fizemos um bom jogo".

Esteve com José Mourinho?

"Não, não o vi".

O sorteio da Champions está marcado para as 11h00 da próxima sexta-feira.