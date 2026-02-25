Ouvir
Atalanta continua na Champions, Juventus não

25 fev, 2026 - 22:57

Veja os resultados desta quarta-feira do playoff da Liga dos Campeões.

A+ / A-

Atalanta, Galatasaray, PSG e Real Madrid apuraram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa italiana deu a volta à eliminatória, depois de ter perdido 2-0 na primeira mão. Já os turcos eliminaram, precisamente, uma equipa transalpina.

Por sua vez, numa partida entre franceses, o campeão gaulês, PSG, levou a melhor sobre o Mónaco.

Entretanto, como é sabido o Real Madrid eliminou o Benfica, após uma vitória no Barnabéu por 2-1.

Veja os resultados desta quarta-feira

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund

Juventus 3-2 Galatasaray

PSG 2-2 Monaco

Real Madrid 2-1 Benfica

