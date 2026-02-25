Atalanta continua na Champions, Juventus não

25 fev, 2026 - 22:57
Atalanta, Galatasaray, PSG e Real Madrid apuraram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.
A equipa italiana deu a volta à eliminatória, depois de ter perdido 2-0 na primeira mão. Já os turcos eliminaram, precisamente, uma equipa transalpina.
Por sua vez, numa partida entre franceses, o campeão gaulês, PSG, levou a melhor sobre o Mónaco.
Entretanto, como é sabido o Real Madrid eliminou o Benfica, após uma vitória no Barnabéu por 2-1.
Veja os resultados desta quarta-feira
Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
Juventus 3-2 Galatasaray
PSG 2-2 Monaco
Real Madrid 2-1 Benfica