Cânticos contra Vinicius Jr. em Osasuna incluídos na lista de incidentes violentos da 25.ª jornada em Espanha

Cânticos com as expressões "Vinicius, morre" e "Asencio, morre", entoados por adeptos do Osasuna no jogo com o Real Madrid, foram incluídos na lista de incidentes violentos da 25.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

A La Liga registou ainda insultos dirigidos ao clube madrileno e aos seus adeptos, além do lançamento de garrafas de água e bolas de praia para o relvado.

A entidade que dirige o futebol profissional espanhol registou um total de 20 ocorrências no encontro disputado em El Sadar, entre as quais os cânticos dirigidos, em três momentos distintos da partida, a cada um dos dois jogadores do Real Madrid.

"Isto começa a parecer um labirinto. Onde está a saída? Estás assustado, a tua vida está em risco, mas alguém tem de puxar o gatilho, ETA, ETA, ETA!", é outro dos atos registados, ao minuto 46, igualmente da autoria dos adeptos locais.