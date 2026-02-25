Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Cânticos contra Vinicius Jr. em Osasuna incluídos na lista de incidentes violentos da 25.ª jornada em Espanha

25 fev, 2026 - 09:55 • Lusa

La Liga registou ainda insultos dirigidos ao clube madrileno e aos seus adeptos, além do lançamento de garrafas de água e bolas de praia para o relvado.

A+ / A-

Cânticos com as expressões "Vinicius, morre" e "Asencio, morre", entoados por adeptos do Osasuna no jogo com o Real Madrid, foram incluídos na lista de incidentes violentos da 25.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

A La Liga registou ainda insultos dirigidos ao clube madrileno e aos seus adeptos, além do lançamento de garrafas de água e bolas de praia para o relvado.

A entidade que dirige o futebol profissional espanhol registou um total de 20 ocorrências no encontro disputado em El Sadar, entre as quais os cânticos dirigidos, em três momentos distintos da partida, a cada um dos dois jogadores do Real Madrid.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Isto começa a parecer um labirinto. Onde está a saída? Estás assustado, a tua vida está em risco, mas alguém tem de puxar o gatilho, ETA, ETA, ETA!", é outro dos atos registados, ao minuto 46, igualmente da autoria dos adeptos locais.

Caso Prestianni-Vinicius e os defesas de outros tempos | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

Caso Prestianni-Vinicius e os defesas de outros tempos | Tertúlia Bola Branca

A suspensão preventiva de Prestianni, a reação de (...)

No caso do internacional brasileiro Vinicius Júnior é a segunda vez que será vítima no espaço de poucos dias, já que em desafio da Liga dos Campeões acusou o benfiquista Gianluca Prestianni de racismo no desafio da Luz, após apontar o único golo do desafio, que os 'merengues' venceram, por 1-0.

Essa situação, que motivou reações à escala mundial, levou a UEFA a abrir um inquérito e, entretanto, a suspender o argentino por um jogo.

O jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions', entre o Real Madrid e o Benfica, está marcado para quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 24 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?